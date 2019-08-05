Российский турист погиб в Абхазии во время купания в шторм

Турист из России, который отдыхал в курортном городе Гагра, умер после купания в море в четырёхбалльный шторм. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии на своей странице в социальной сети Facebook.

Спасатели обнаружили и вытащили из воды туриста из Москвы 1984 года рождения в понедельник, 5 августа, около 16:30 по местному времени. Пострадавший мужчина был экстренно доставлен в местную больницу, однако врачи не смогли ему помочь. Турист скончался в медицинском учреждении.

Кроме того, в тот же день штормовыми волнами накрыло 19-летнего местного жителя абхазской Очамчиры. Он также купался в акватории Гагры во время сильного шторма. Поиски с помощью спасательных катеров в такую непогоду невозможны, поэтому служба подняла в воздух вертолёт МЧС. Однако несколько облётов прибрежной зоны результатов не дали — мужчина до сих пор числится пропавшим без вести.

Поисковые мероприятия в регионе продолжаются.