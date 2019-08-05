Горящий в Красноярском крае склад планировали расформировать в 2022 году

Склад в воинской части в Ачинском районе Красноярского края, где ранее сегодня днём произошло ЧП, планировали расформировать к 2022 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

— Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года, — говорится в сообщении военного ведомства.

Что касается нынешней ситуации, то пожар на складе боеприпасов до сих пор не локализован. Взрывы происходят каждые 15 секунд. В связи с этим Министерство обороны приняло решение задействовать в тушении возгорания специальных роботов "Уран-14". Также планируется перебросить в регион беспилотников для наблюдения за обстановкой.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Всего там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них.

В результате, по последним данным, пострадало по меньшей мере семь человек. Жителей ближайших населённых пунктов начали эвакуировать. На выезде из Ачинска скопились огромные пробки.