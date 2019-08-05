Бельгийский велогонщик умер после аварии во время гонки

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По предварительной информации, спортсмен врезался в бетонную трубу после 50 километров дистанции.

Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался во время "Тура Польши" в возрасте 22 лет. Об этом в "Твиттере" сообщила пресс-служба команды Lotto Soudal, за которую он выступал.

Произошла самая большая трагедия, которая могла случиться, для семьи, друзей и партнёров по команде Бьорга. Покойся с миром, Бьорг, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, спортсмен врезался в бетонную трубу после 50 километров дистанции. В результате он был госпитализирован.

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