Психолог рассказал, чем стрессы полезны для организма

Реакция на неблагоприятные факты разного рода учит организм мобилизироваться и реагировать на болезни, заявил социальный психолог Андрей Рощин.

— Если бы стрессов не было, то мы тогда быстро бы вымерли, потому что организм не реагировал бы на болезни и атаки хищных зверей. Стресс — это ситуация, когда организм мобилизуется, — цитирует психолога Пятый канал.

Специалист также порекомендовал не бояться стрессов, особенно на работе. Он добавил, в том случае, если причиной стресса является неблагоприятная рабочая среда, переутомляться, принуждая себя работать, не стоит. Лучшим решением в такой ситуации является смена рода деятельности, так как от принудительного труда организм быстро изнашивается.

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