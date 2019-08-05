В Ачинск вылетели два самолёта для помощи в ликвидации последствий взрывов

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Фото © LIFE

Два самолёта вылетели в Ачинск из Москвы для помощи в ликвидации последствий взрывов на складе боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Авиация, которая будет осуществлять доставку двух робототехнических комплексов, вылетела в Красноярский край, — заявил собеседник агентства.

Напомним, днём 5 августа в Ачинске Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. По информации Лайфа, взрывы происходят каждые 15 секунд, а в близлежащем населённом пункте наблюдается возгорание деревянных строений.

По последним данным, пострадали девять человек.

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