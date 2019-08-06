Мама семимесячного малыша рассказала о хамстве педиатра в Оренбурге — видео

Женщина возмущена тем, что доктор не имела при себе ни бахил, ни шпателя, при этом собиралась осматривать горло ребёнка вилкой.

Мама болеющего семимесячного малыша Алина Гибатдинова, пытавшаяся дозвониться хотя бы до одного доктора из семи поликлиник, столкнулась с хамством и абсолютной неподготовленностью к должностным обязанностям со стороны врача, когда на её вызов всё же ответили. Об этом Алина рассказала Лайфу, прокомментировав опубликованное ранее видео скандала.

— Мы вместе с ребёнком заболели. У меня была ангина гнойная, ребёнок температурил. Я вызывала на дом врача несколько раз, один врач из семи поликлиник приехала, посмотрела и оставила рекомендации. На следующий день приехала эта же женщина, оставила нам актив на пятницу — повторный визит врача. Боялись, что моя ангина может ребёночку передаться, — сообщила мама малыша.

Когда наступила пятница, педиатр приехала на два часа раньше и с порога начала ругаться и возмущаться, несмотря на то что была в обычной одежде, а также не взяла с собой абсолютно ничего, что должен иметь при себе врач, заверяет Алина.

Сначала приехавшая на вызов женщина попросила дать ей бахилы, после чего потребовала ложку, а если её нет, то вилку. Алина возмутилась, что доктор собралась смотреть горло семимесячному малышу вилкой.

Когда врач удалилась, мама ребёнка позвонила заведующей поликлиникой, чтобы описать произошедшую ситуацию. Та удивилась, что доктор не имела при себе выделяемых каждому медработнику средств. После этого Алине и малышу приписали другого, полностью подготовленного доктора.

— Позже я выяснила, что тому неуравновешенному врачу поставлен диагноз — мигрень. Несмотря на это, у неё есть полный допуск к работе. Мне попался врач, которого самого надо лечить, — констатировала мама семимесячного малыша.

Инцидент вызвал споры в соцсетях. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: одни защищают мать, а другие полагают, что это она неадекватная, а не врач.