В Астраханской области скорая сбила восьмилетнего мальчика

В Астраханской области машина скорой помощи сбила восьмилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть. Об этом журналистам рассказали в региональном главке МВД.

— Предварительно установлено, что ребёнок следовал на маршрутном такси из Астрахани в село Сасыколи вместе с бабушкой. Он первым покинул салон микроавтобуса и выбежал на дорогу из-за стоявшего транспортного средства, — сообщили в правоохранительных органах.

По предварительной информации, сейчас мальчик находится в тяжёлом состоянии. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом бедра со смещением. По факту ДТП полиция проводит проверку.