На МКАД столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавший — видео

На Московской кольцевой автодороге в ДТП попало сразу шесть автомобилей, среди которых — микроавтобусы и легковые машины. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии.

На кадрах видно, как существенные повреждения получили "газель" и "мерседес". Кроме того, в разных рядах стоят машины других участников ДТП. Отметим, что инцидент произошёл на 75-м километре МКАД.

По информации очевидца, "мерседес" на полной скорости влетел в стоявшую "газель", водитель которой в тот момент заливал бензин. По предварительной информации, он же и оказался пострадавшим.