Россельхознадзор за 4 года уничтожил около 32 тонн санкционной продукции

За период с августа 2015 года по настоящее время Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) уничтожила больше 32 тонн продуктов растительного и животного происхождения, незаконно ввезённых на территорию страны. Об этом РИА "Новости" рассказали сотрудники пресс-службы ведомства.

— С августа 2015 года Россельхознадзором было уничтожено 31,1 тысячи тонн незаконно ввезённой продукции растительного происхождения и 1,09 тысячи тонн незаконно ввезённой продукции животного происхождения, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф писал, что глава Россельхознадзора выступил против введения полного запрета на ввоз молочной и мясной продукции в РФ физическими лицами.

СМИ также сообщали, что Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго. Летом 2018 года российское правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2019 года.