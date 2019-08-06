Илон Маск заметил, что королева Великобритании "снималась" в "Телепузиках"

Основатель компании SpaceX Илон Маск стал автором нового мема, на этот раз нацеленного на королеву Великобритании Елизавету II. Шутку над британским монархом он опубликовал в "Твиттере".
Queen 🐝 pic.twitter.com/InE4OIu9kL— Elon Musk (@elonmusk) August 4, 2019
Американский миллиардер опубликовал кадр из мультсериала "Телепузики", после чего добавил к нему коллаж из фотографий британской королевы в одежде таких же цветов, какими известны персонажи шоу.
August 4, 2019
Пользователи соцсети оценили шутку и предложили свои варианты, среди которых на просторах мультсериала оказались канцлер Германии Ангела Меркель, группа Queen, а также автор мема — Илон Маск.
No, it's Queen pic.twitter.com/kBQgi0kbD3— @Time_Lord@ (@TimeLordSanya) August 4, 2019
Elon🐝 pic.twitter.com/ITwxwrmVzz— Staka (@IAmStaka) August 4, 2019
Напомним, американский предприниматель известен шутками, которые публикует в "Твиттере". Миллиардер также не гнушается отвечать пользователям на русском языке.
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