Илон Маск заметил, что королева Великобритании "снималась" в "Телепузиках"

Основатель компании SpaceX Илон Маск стал автором нового мема, на этот раз нацеленного на королеву Великобритании Елизавету II. Шутку над британским монархом он опубликовал в "Твиттере".

Американский миллиардер опубликовал кадр из мультсериала "Телепузики", после чего добавил к нему коллаж из фотографий британской королевы в одежде таких же цветов, какими известны персонажи шоу.

Пользователи соцсети оценили шутку и предложили свои варианты, среди которых на просторах мультсериала оказались канцлер Германии Ангела Меркель, группа Queen, а также автор мема — Илон Маск.

Напомним, американский предприниматель известен шутками, которые публикует в "Твиттере". Миллиардер также не гнушается отвечать пользователям на русском языке.