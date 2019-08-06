Зеленский назначил нового командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Кравченко новым командующим силовой операцией в Донбассе (операция объединённых сил). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Отметим, что на этой должности Кравченко сменил Александра Сырского, который был назначен командующим операцией в мае текущего года, в период президентства Петра Порошенко.
К слову, Сырский же назначен командующим Сухопутными войсками вместо Сергея Попко.
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