Зеленский назначил нового командующего операцией в Донбассе

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Фото © Официальный сайт президента Украины / Николай Лазаренко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Кравченко новым командующим силовой операцией в Донбассе (операция объединённых сил). Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Отметим, что на этой должности Кравченко сменил Александра Сырского, который был назначен командующим операцией в мае текущего года, в период президентства Петра Порошенко.

К слову, Сырский же назначен командующим Сухопутными войсками вместо Сергея Попко.

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