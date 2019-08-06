Из-за ЧП под Ачинском для грузовиков закрыли участок федеральной трассы "Сибирь"

В связи с инцидентом со взрывом боеприпасов на складе в Ачинском районе участок федеральной дороги Р 255 "Сибирь" временно закрыт для грузового транспорта. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

— Участок дороги федеральной трассы Р 255 от с. Боготол до п. Козулька перекрыт для грузового транспорта, — отметили в пресс-службе.

Также ограничено движение транспорта на автодороге Ачинск — Назарово.

Ранее сообщалось, что из-за ЧП на складе под Ачинском к эвакуации готовят шестнадцать с половиной тысяч человек.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них.