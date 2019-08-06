Члены ЦИК Украины подписали протокол выборов в Раду, "пропустив" один округ

Члены Центризбиркома Незалежной подписали протокол об итогах внеочередных выборов в Верховную раду, не отметив результат по 210-му округу (Черниговская область). Об этом рассказала глава ЦИК Татьяна Слипачук.
Как уточняется, в данном округе продолжается процедура пересчёта голосов.
— Сейчас подписан протокол ЦИК о результатах выборов народных депутатов Украины. Объявляю, что указанный протокол подписан всеми членами комиссии, при этом 14 членов ЦИК подписали его с отдельным мнением, — цитирует главу Центризбиркома ТАСС.
Ранее Лайф сообщал, что ЦИК Украины огласил итоги выборов по партийным спискам.
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