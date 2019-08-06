Губернатор Усс поручил оказать адресную помощь пострадавшим от взрывов на складе

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил оказать адресную материальную помощь пострадавшим от взрывов на складе в воинской части вблизи города Ачинска. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.

— Обеспечить необходимое оснащение пунктов временного размещения для эвакуированных граждан, включая обеспечение питания и медицинской помощи, предоставление адресной материальной помощи пострадавшим гражданам, — говорится в сообщении.

Кроме того, глава региона поручил наладить транспортное сообщение между пунктами временного размещения населения и железнодорожными станциями Ачинск и Красноярск-главный.

Напомним, днём 5 августа в Ачинске Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. По информации Лайфа, взрывы происходят каждые 15 секунд, а в близлежащем населённом пункте наблюдается возгорание деревянных строений.

По последним данным, пострадало девять человек. Кроме того, по информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ. Сейчас в городе готовятся к эвакуации шестнадцати с половиной тысячи человек.