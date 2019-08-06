Китай ответил на санкции США приостановкой импорта американской сельхозпродукции

Китай отреагировал на введение властями США 10-процентных пошлин на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов и временно прекратил закупку американской сельхозпродукции. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Министерства коммерции страны.

При этом в ведомстве Поднебесной подчеркнули, что решение Вашингтона серьёзно нарушает договорённости, достигнутые между главами двух государств в Осаке.

— Комитет по тарифам Госсовета не исключает поднятия ввозных пошлин на поставки американской сельхозпродукции, приобретённой после 3 августа. Китайские предприятия уже приостановили закупки сельхозпродукции из США, — отметили в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых санкций в отношении Поднебесной. По его словам, американские власти продолжат облагать пошлинами товары из Китая до тех пор, пока между странами не будет заключено торговое соглашение.