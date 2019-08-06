В Валенсии из-за задымления самолёта British Airways пострадало 19 человек

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По предварительной информации, троих пассажиров доставили в больницу с отравлением дымом.

Из-за задымления салона самолёта авиакомпании British Airways, совершившего аварийную посадку в Валенсии, пострадало 19 человек. Об этом сообщает Europa Press.

Инцидент произошел в 20:00 по московскому времени. Отмечается, что пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

Согласно предварительным данным, трёх человек доставили в больницу из-за отравления дымом.

Напомним, что ранее в аэропорту Валенсии совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании British Airways, салон которого за 10 минут до посадки заполнил густой серый дым.

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