В Валенсии из-за задымления самолёта British Airways пострадало 19 человек

Из-за задымления салона самолёта авиакомпании British Airways, совершившего аварийную посадку в Валенсии, пострадало 19 человек. Об этом сообщает Europa Press.
Инцидент произошел в 20:00 по московскому времени. Отмечается, что пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.
Согласно предварительным данным, трёх человек доставили в больницу из-за отравления дымом.
Напомним, что ранее в аэропорту Валенсии совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании British Airways, салон которого за 10 минут до посадки заполнил густой серый дым.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram