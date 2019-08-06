Власти Ачинска приостановят движение общественного транспорта в зонах риска

Движение общественного транспорта на потенциально опасных территориях, расположенных вблизи горящего склада Минобороны, будет временно приостановлено. Об этом рассказал глава Ачинска Илай Ахметов.

Как уточняется, ограничение вводится с 6 августа.

— Ограничение будет действовать до особого распоряжения, когда будет снята угроза безопасности, — цитирует Ахметова пресс-служба Администрации Ачинска.

При этом он отметил, что, несмотря на напряжённую обстановку, вся необходимая работа организована, а все органы государственной власти, силовые и правоохранительные структуры "работают в тесном взаимодействии и координации".

Как ранее писал Лайф, 5 августа днём в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них. Пострадало по меньшей мере девять человек. Известно, что планируется эвакуировать шестнадцать с половиной тысяч человек.