Двое военных, пострадавших от взрывов под Ачинском, направлены в Красноярск

Двое военнослужащих, пострадавших в ЧП на складе в воинской части под Ачинском, отправлены в Красноярск. Об этом ТАСС сообщили в Ачинской ЦРБ.

Отмечается, что из всех пострадавших трое было госпитализировано, остальным рекомендовано амбулаторное лечение.

Напомним, днём 5 августа в Ачинске Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. По информации Лайфа, взрывы происходят каждые 15 секунд, а в близлежащем населённом пункте наблюдается возгорание деревянных строений.

По последним данным, пострадало девять человек. Кроме того, по информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ. Сейчас в городе готовятся к эвакуации шестнадцати с половиной тысячи человек.