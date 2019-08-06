Рэперу R. Kelly предъявили новые обвинения в секс-преступлениях

По версии обвинителей, музыкант пригласил к себе в номер несовершеннолетнюю девушку, которой предложил деньги за сексуальный контакт.

Окружная прокуратура штата Миннесота предъявила американскому рэп-исполнителю R. Kelly два новых обвинения в преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает издание TMZ.

По информации гособвинителей, в Миннеаполисе 11 июля 2001 года девушка возрастом "от 16 до 17 лет" попросила у артиста автограф, после чего он пригласил её к себе в номер, где заплатил $200 за сексуальный контакт.

Певца обвиняют в вовлечении несовершеннолетней девушки в проституцию и домогательствах к несовершеннолетней. Прокуроры отмечают, что между Келли и девушкой не было половой связи, однако присутствовал "контакт сексуального характера".

Напомним, что рэп-исполнителя арестовали в Чикаго в июле по 13 пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера. На заседании суда прокурор предъявил диск, на котором, предположительно, содержались порнографические изображения музыканта и несовершеннолетних. Отмечается, что певца не выпустили под залог из-за обвинения в препятствовании правосудию.