Ракета-носитель "Протон-М" со спутником Минобороны РФ стартовала с Байконура

В Казахстане с космодрома Байконур 6 августа в 00:56 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Протон-М" со спутником Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Как уточняется, запуск прошёл штатно, ракета была принята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.

Также сообщается, что головная часть "Протона-М" успешно отделилась от третьей ступени.

По предварительным расчётам, разгонный блок "Бриз-М" должен вывести ракету на орбиту за несколько часов.

Ранее сообщалось, что специалистов, отремонтировавших "Протон-М" в рекордные сроки, представят к госнаградам.