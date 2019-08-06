США обвинили Китай в валютных манипуляциях

Министерство финансов США обвинило Китай в манипуляциях с валютой и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. Об этом говорится в заявлении федерального казначейства со ссылкой на главу ведомства Стивена Мнучина.

— Китай имеет долгую историю в обесценивании валют и масштабном вмешательстве в иностранные рынки. В последнее время Китай предпринял ряд шагов по обесцениванию собственной валюты, в то же время нарастив свои иностранные валютные резервы, — говорится в сообщении.

Вашингтон также намерен обратиться к МВФ по вопросу устранения полученных Китаем преимуществ. Кроме того, Штаты напомнили Пекину о нарушении обязательств воздерживаться от подобной девальвации, которые были даны в рамках G20.

В США уверены, что такими шагами Китай сможет получить преимущества в международной торговле.