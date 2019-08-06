После Brexit Великобритания создаст союз против России и Ирана

Члены альянса также будут вносить свой вклад в противостояние терроризму и изменению климата.

После выхода из Евросоюза Великобритания намерена укрепить экономические отношения с неевропейскими странами, а также создать новую коалицию для противостояния России и Ирану. Слова главы МИД Соединённого Королевства Доминика Рааба приводит пресс-служба Форин-офиса.

— Намерен сделать всё, чтобы мы активизировали наши экономические отношения с неевропейскими партнёрами. То есть работать с ними сейчас, чтобы обеспечить плавный переход наших торговых соглашений после Brexit, и быстро двигаться к заключению всеобъемлющих торговых сделок, которые стимулируют бизнес, снижают цены для потребителей и соответствуют нашим высоким стандартам, — заявил министр.

Глава внешнеполитического ведомства также рассчитывает создать союз для защиты правопорядка и решения проблем, несущих угрозу безопасности. Рааб надеется, что новое объединение станет ответом на "угрожающее поведение Ирана, дестабилизирующие действия России в Европе". В то же время члены альянса будут вносить свой вклад в борьбу в терроризмом и противостоять изменению климата.

Напомним, Соединённое Королевство должно было покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года, но из-за трёхкратного отклонения проекта соглашения об условиях Brexit депутатами палаты общин британского парламента ЕС перенёс дату выхода на апрель-май, а затем на 31 октября. Отметим, что вступивший в должность премьер-министра страны Борис Джонсон пообещал в любом случае осуществить Brexit в октябре.