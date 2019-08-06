В МИД КНДР заявили, что всё меньше хотят соблюдать договорённости с США и Сеулом

Представители власти дали понять, что враждебные действия США могут привести к пересмотру ряда шагов Пхеньяна, сделанных навстречу США и Южной Корее.

Пхеньян всё меньше настроен придерживаться договорённостей с Сеулом и Вашингтоном, отметил официальный представитель МИД КНДР.

Дипломат напомнил о том, что США и Южная Корея вопреки просьбам Северной Кореи начали проводить военные учения 5 августа.

По его словам, власти США игнорируют данное ими обещание прекратить учения и продолжают увеличивать количество размещённого наступательного военного снаряжения в южной части полуострова, что свидетельствует о восприятии КНДР как врага.

— Вышеперечисленные факты доказывают, что власти США и Южной Кореи не имеют политической воли для реализации совместных заявлений, в соответствии с которыми они обязались улучшить отношения между КНДР и США и межкорейские отношения, — отметили в заявлении, распространённом Постоянным представительством страны при ООН.

Кроме того в заявлении отметили, что враждебные действия могут стать причиной пересмотра предыдущих шагов Пхеньяна, несмотря на то что власти страны открыты для диалога.

Ранее в Сеуле рассказали об очередных запусках "неопознанных снарядов" на территории КНДР.