Число пострадавших при взрывах на складе Ачинска возросло до 11

Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов города Ачинска Красноярского края увеличилось до 11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральную районную больницу.

— Оформляем одиннадцатого. Это гражданский, который работает в воинской части. Его госпитализируют в травматологическое [отделение], — говорится в сообщении.

Напомним, в Ачинске Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Согласно последней информации, на горящем складе утихли взрывы.

В результате происшествия пострадало девять человек. Кроме того, по информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ. Сейчас в городе готовятся к эвакуации 16,5 тысячи человек.