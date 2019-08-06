Власти Ачинска призвали людей не трогать предметы со склада Минобороны

Администрация города Ачинска призвала жителей города избегать контактов с опасными предметами, оставшимися после взрывов на складе боеприпасов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте местных властей.

— Обращаемся ко всем ачинцам, которые обнаружили какие-либо опасные предметы в черте города Ачинска. [Просьба] не прикасаться к ним, не проводить каких-либо самостоятельных действий и незамедлительно сообщать о них по указанным телефонам (горячей линии. — Прим. Лайфа), — отметили в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что к настоящему моменту взрывы на складе боеприпасов утихли.

Напомним, днём 5 августа в Ачинске Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. По информации Лайфа, на протяжении значительного промежутка времени взрывы происходили каждые 15 секунд, а в близлежащем населённом пункте было зафиксировано возгорание деревянных строений.

По последним данным, пострадало девять человек. Кроме того, по информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ.