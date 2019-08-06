СМИ: В результате ДТП с грузовиком в Гаити погибло 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате аварии в Гаити. Об инциденте сообщает портал HaitiLibre.
Haïti : Accidents de la route meurtriers dans le Département de la Grand’Anse et à Delmas 60 https://t.co/HdOdIAzXCw pic.twitter.com/aeP9Oit6x5— Le Mediateur (@lemediateurht) August 5, 2019
Как уточняется, авария произошла в департаменте Гранд-Анс.
По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего людей, потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся. Сообщается, что всех пострадавших госпитализировали, об их состоянии пока ничего не известно.
Местные правоохранительные органы расследуют все обстоятельства трагического инцидента.
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