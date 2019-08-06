Трамп подписал указ о блокировке всей собственности властей Венесуэлы в США

Американский лидер Дональд Трамп подписал распоряжение о введении новых санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
— Я пришёл к выводу, что необходимо заблокировать собственность Правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом [президента страны] Николаса Мадуро, — говорится в документе, направленном руководству Конгресса США.
Отмечается, что речь идёт о всей собственности и имущественных интересах официальных властей Боливарианской Республики. В частности, под блокировки попадают Центробанк, государственная нефтяная компания PDVSA. Указ вступил в силу 5 августа.
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