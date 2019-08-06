СМИ: В ходе демонстрации в Мексике сожгли чучело в виде Трампа

🔥| Frente a la embajada de los Estados Unidos en México, manifestantes queman piñata de Donald Trump como protesta contra la matanza en El Paso, Texas. pic.twitter.com/nFVbpuSIfj — PeriódicoSíntesis (@SintesisMexico) 5 августа 2019 г.

Участники акции протеста против инцидента со стрельбой в Эль-Пасо сожгли фигуру американского лидера Дональда Трампа возле здания Посольства США в Мехико, сообщает телеканал Televisa.

Как уточняется, в демонстрации приняли участие около 20 человек. Своим появлением возле посольства они требовали гарантировать безопасность мигрантов и прекратить вести риторику, разжигающую ненависть.

Напомним, утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. Сейчас ему может грозить смертная казнь.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы оказались граждане США, Мексики и Германии.