Рейс S7 Airlines из Нижневартовска в Красноярск задержан более чем на 8 часов

Вылет рейса авиакомпании S7 Airlines из Нижневартовска в Красноярск задерживается более чем на восемь часов в связи с поздним прибытием самолёта. Об этом ТАСС сообщили в справочной воздушной гавани.

Отмечается, что из-за замены борта был отложен вылет рейса из Красноярска, что и привело к серьёзной задержке. Сейчас в Нижневартовске ожидают прибытия самолёта, а его вылет запланирован на 8:10 по московскому времени, хотя должен быть состояться в 23:45 (мск) 5 августа.

Добавим, что, по данным онлайн-табло аэропорта Красноярск, существенно отложен вылет ещё одного рейса S7 Airlines — в Новосибирск.