В одном из районов Красноярского края введён режим ЧС после взрывов под Ачинском

Руководство Красноярского края ввело режим ЧС в Назаровском районе, который граничит с Ачинским районом, где произошли взрывы боеприпасов на складе в воинской части. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

— Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил региональному правительству с 19:00 (15:00 мск) 5 августа 2019 года ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципальных звеньев территориальных подсистем Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) Ачинского, Назаровского районов и города Ачинска, — говорится в сообщении.

Кроме того, Усс поручил органам власти поддерживать непрерывный контакт по вопросам ликвидации последствий ЧС. Администрации Красноярска было поручено проверить готовность пунктов временного размещения населения.

Напомним, днём 5 августа в Ачинске Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. В ночь на 6 августа взрывы в городе прекратились.

По информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ. Сейчас в городе готовятся к эвакуации шестнадцати с половиной тысяч человек.