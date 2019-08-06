Глава Красноярского края поручил оценить ущерб деревни рядом с Ачинском

Губернатор Красноярского края распорядился оперативно произвести оценку разрушений в деревне Каменке, вызванных взрывов боеприпасов на складе воинской части, находящейся поблизости. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

— Губернатор... поручил главам Ачинского района и Ачинска оперативно начать работу по оценке ущерба... Речь идёт прежде всего о жилье и имуществе граждан, объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Министерство финансов края должно подготовить соответствующие документы о выделении денежных средств из резервного фонда краевого правительства для ликвидации последствий ЧС.

Напомним, что днём 5 августа в городе Ачинске Красноярского края прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части, прекратившиеся лишь 6-го ночью.

По последним данным, пострадало 12 человек. Помимо этого, по информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ. В пунктах временного размещения находится около 2,7 тысячи человек. Отмечается, что власти Красноярского края ввели режим ЧС для Назаровского района, граничащего с Ачинским.