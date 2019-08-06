В Бурятии из-за нарушений закрыли палаточный лагерь

Для приготовления пищи в лагере использовали воду из Байкала, все дети жили в двух непрочных армейских палатках, а выгребные ямы туалетов были заполнены. Также выявлены нарушения хранения пищевой продукции.

В Прибайкальском районе Бурятии из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм временно приостановили работу палаточного лагеря. Соответствующее заявление опубликовали на сайте регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Как уточняется, о нарушениях стало известно после проведения внеплановой проверки.

Выяснилось, что вопреки требованиям безопасности для приготовления пищи в лагере использовали воду из Байкала, девочки и мальчики жили в двух непрочных армейских палатках, а выгребные ямы туалетов были заполнены. Также специалисты выявили нарушения хранения пищевой продукции и несоответствие рациона детей утверждённому меню.

— В связи с угрозой жизни и здоровью детей, а также в целях исполнения судебного решения судебный пристав выехал в местность Безымянка и приостановил работу лагеря. Дети отправлены домой, — отметила начальник Прибайкальского районного отдела Управления ФССП по Республике Бурятия.

Напомним, пристальное внимание детским лагерям начали уделять после пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае. В момент возгорания в лагере находилось 189 детей, в результате погибло четверо из них. Суд арестовал директора, владельца лагеря и главу отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.