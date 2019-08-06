Синоптики обещают жителям столицы облачный день с переменными осадками 6 августа

Во вторник москвичей ожидает облачный день с переменными осадками. Такими прогнозами поделились синоптики Гидрометцентра РФ.

Как уточняется, днём воздух прогреется до плюс 15–17 градусов, а вечером температура опустится до 10–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, при этом порывы будут местами достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

В Подмосковье в этот день температура будет колебаться в промежутке между 13–18 градусами. К ночи она может опуститься до семи градусов тепла.

Ранее сообщалось, что ночь с 4 на 5 августа, когда температура опустилась до рекордной отметки +6,7 градуса, стала самой холодной в столице с начала лета.