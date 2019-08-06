Лайф публикует фото и видео с места смертельного ДТП в Рязанской области

В распоряжении Лайфа оказались фотографии и видео с места страшного ДТП в Рязанской области, где погибло шесть человек.

На кадрах видно, как от удара внедорожник "Тойота" и микроавтобус "Мерседес" перевернулись на бок. На месте дежурят сотрудники полиции и экстренных служб.

Как стало известно Лайфу, среди погибших четверо мужчин и две женщины. В числе пострадавших оказался ребёнок 2007 года рождения, за жизнь которого сейчас борются врачи.

Ранее Лайф рассказывал, что на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области шесть человек погибли в результате столкновения внедорожника и микроавтобуса.