Мэр Ачинска призвал жителей не заходить в опасную зону после ЧП на складе

Градоначальник Ачинска Илай Ахметов во время заседания оперативного штаба города призвал граждан воздержаться от посещения опасной зоны, а также предупредил людей о возможных провокациях. Об этом сообщили в администрации города.

— Режим ЧС в Ачинске сохраняется, горожанам не рекомендуется заходить за так называемую красную линию — в зону возможного риска... Сейчас мы наблюдаем самопроизвольный возврат людей в город, который предотвратить мы не можем, но предупредить обязаны! — приводит слова мэра пресс-служба.

Как ранее писал Лайф, в дневное время 5 августа в городе Ачинске Красноярского края прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части, прекратившиеся только 6-го в ночные часы.

Согласно последним данным, пострадало 12 человек. Кроме того, по информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ. В пунктах временного размещения находится порядка 2,7 тысячи человек. Сообщается, что власти Красноярского края ввели режим ЧС для Назаровского района, граничащего с Ачинским.