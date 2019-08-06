Губернатор Усс: После ЧП под Ачинском один человек числится пропавшим без вести

Один человек числится пропавшим без вести после взрывов на складе боеприпасов в воинской части вблизи города Ачинска Красноярского края. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Александр Усс.

— По нашим данным, один пропавший без вести, — заявил Усс.

Он также подчеркнул, что речь идёт о представителе гражданского населения. Кроме того, губернатор поблагодарил сотрудников регионального ГУ МЧС РФ и военных за проведение эвакуации.

— Этой ночью, конечно, было много напряжений — и на вокзале, и на трассах, и на улицах. Но тем не менее мы можем сказать, что эвакуация населения прошла успешно, — добавил Усс.

Напомним, днём 5 августа в Ачинске Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. В ночь на 6 августа взрывы в городе прекратились.

По информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ, пострадавшими числятся 12 человек. В пунктах временного размещения в городе находится около 2,7 тысячи человек.