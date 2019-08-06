В Иркутской области охвачено пожаром более 650 тысяч га леса

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Фото © LIFE / Алексей Литвинов

По сравнению с прошедшим днём, число возгораний увеличилось на семь, а площадь действующих очагов возросла на более чем 37 тысяч га.

Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки возросла на 37,4 тысячи га, сейчас возгорания зафиксированы на территории свыше 650 тысяч га. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

По состоянию на утро 6 августа в Иркутской области действуют 132 пожара на площади 650 тысяч 400 га, из них 15 пожаров локализованы на площади 13,5 тысячи га, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, по сравнению с минувшим днём, число пожаров увеличилось на семь.

В Бодайбинском и Киренском районах, в трёх километрах от посёлка Светлый и села Никольск, зафиксировано два пожара, они не несут угрозы. В зоне десяти километров от населённых пунктов действуют 12 пожаров, с которыми борются наземные силы лесоохраны, МЧС РФ, авиация МЧС России и Минобороны.

Как ранее писал Лайф, на данный момент наибольшее количество активных очагов возгорания наблюдается в Иркутской области. По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки в РФ ликвидировано 67 пожаров.

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