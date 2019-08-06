В Иркутской области охвачено пожаром более 650 тысяч га леса

По сравнению с прошедшим днём, число возгораний увеличилось на семь, а площадь действующих очагов возросла на более чем 37 тысяч га.

Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки возросла на 37,4 тысячи га, сейчас возгорания зафиксированы на территории свыше 650 тысяч га. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

— По состоянию на утро 6 августа в Иркутской области действуют 132 пожара на площади 650 тысяч 400 га, из них 15 пожаров локализованы на площади 13,5 тысячи га, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, по сравнению с минувшим днём, число пожаров увеличилось на семь.

В Бодайбинском и Киренском районах, в трёх километрах от посёлка Светлый и села Никольск, зафиксировано два пожара, они не несут угрозы. В зоне десяти километров от населённых пунктов действуют 12 пожаров, с которыми борются наземные силы лесоохраны, МЧС РФ, авиация МЧС России и Минобороны.

Как ранее писал Лайф, на данный момент наибольшее количество активных очагов возгорания наблюдается в Иркутской области. По данным Авиалесоохраны, за минувшие сутки в РФ ликвидировано 67 пожаров.