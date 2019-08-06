Ущерб от взрывов на складе под Ачинском оценят в течение трёх дней

Оценка ущерба от взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Красноярском крае будет проведена в течение трёх дней. Об этом заявил губернатор Александр Усс.

— Прошла одна ночь, поэтому доступ туда, в том числе и для оценки возможного ущерба, пока ограничен. В ближайшее время, буквально в течение трёх дней, такая оценка произойдёт, — сообщил глава региона.

Усс уточнил, что режим ограниченного пребывания в районе ЧП будет сохраняться до 20:00 по местному времени (16:00 мск). Губернатор порекомендовал жителям Ачинского района внимательно следить за ситуацией, а в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться на горячую линию.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. По последним данным, в результате ЧП пострадало 12 человек. Помимо этого, по информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор.