Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области возросло до семи

Число погибших в ДТП с участием внедорожника "Тойота" и микроавтобуса "Мерседес" в Рязанской области возросло до семи человек. По предварительным данным, все они являются гражданами Таджикистана, сообщает РИА "Новости".

— По нашим данным, семь человек погибли, восемь госпитализированы, — заявила агентству представитель регионального Минздрава.

Она уточнила, что все семь человек, в том числе ребёнок, скончались на месте аварии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Рязанской области Александра Поташова, авария, по предварительным данным, произошла по вине водителя автомобиля "Мерседес-Вито". В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ДТП произошло на 405-м километре трассы М-5 "Урал". Лайф публиковал фото и видео с места аварии.