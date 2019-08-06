Названы сроки ликвидации пожара на складе под Ачинском

Тушить пожар на складе воинской части в Красноярском крае будут вертолёты и военно-транспортные самолёты Ил-76. Возгорание должны ликвидировать к концу сегодняшнего дня, заявил заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков.

— Мы сейчас должны открыть воздушное движение, и работать по тушению пожара будут 10 самолётов Ил-76 и вертолёты. Сегодня к исходу дня должны решить вопрос с ликвидацией, — сказал замминистра.

По его словам, причиной ЧП на складе под Ачинском может быть человеческий фактор. К настоящему моменту детонация пороховых зарядов прекратилась.

Напомним, после взрывов на складе в воинской части под Ачинском один человек числится пропавшим без вести, 12 человек госпитализированы. Кроме того, по данным Лайфа, есть один погибший — это сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны России.