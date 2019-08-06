Названы самые любимые сладости россиян

Печенье, пряники и вафли стали самыми популярными кондитерскими изделиями у россиян по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные отчёта компании "Такском", передаёт RT.

При этом продажи самого любимого сладкого товара россиян — печенья — увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом. Что касается цены, то средняя стоимость этих кондитерских изделий составила 150 рублей за килограмм и осталась на уровне 2018 года.

Второе место по популярности заняли шоколадные конфеты. Их цена составила 595 рублей за килограмм. Продажи этих кондитерских изделий выросли на 3%.

Тройку любимых россиянами сладостей замыкают сахарные изделия, четвёртую строку заняла шоколадная паста, а на пятой позиции расположились торты с пирожными.

При этом цена на торт в июле 2019-го в среднем составила 398 рублей за килограмм, цена на кексы и рулеты — 240 рублей, а за карамель приходилось отдавать около 210 рублей за килограмм.

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