В Хабаровском крае авто с шестью пассажирами врезалось в дерево, есть погибшие

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Фото © Komcity

По предварительным данным, водитель потерял контроль над автомобилем и вылетел в кювет.

В Хабаровском крае произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель без прав на легковом автомобиле врезался в дерево, два человека погибли, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД УМВД РФ.

<p>Фото © <a href="http://www.komcity.ru/i/news/34434/thumbs/thumb_317a647e127508234f442ffe2a1ee13b1565071658.jpg" target="_blank">Komcity</a></p>

Автомобиль двигался со стороны посёлка Хурмули в Солнечном районе. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения неправильно выбрал скорость, съехал в кювет и врезался в дерево. При этом погиб сам мужчина и его 17-летняя подруга. Пять человек, среди которых в основном подростки, пострадали. Правоохранители ведут проверку. Тормозной путь автомобиля составил 60 метров.

Ранее страшное ДТП с человеческими жертвами случилось в Рязанской области.

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