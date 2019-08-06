В Хабаровском крае авто с шестью пассажирами врезалось в дерево, есть погибшие

По предварительным данным, водитель потерял контроль над автомобилем и вылетел в кювет.

В Хабаровском крае произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель без прав на легковом автомобиле врезался в дерево, два человека погибли, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД УМВД РФ.

Автомобиль двигался со стороны посёлка Хурмули в Солнечном районе. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения неправильно выбрал скорость, съехал в кювет и врезался в дерево. При этом погиб сам мужчина и его 17-летняя подруга. Пять человек, среди которых в основном подростки, пострадали. Правоохранители ведут проверку. Тормозной путь автомобиля составил 60 метров.

Ранее страшное ДТП с человеческими жертвами случилось в Рязанской области.