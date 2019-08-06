Экс-полицейский получил два года колонии по делу об убийстве пауэрлифтера

Ранее убийца спортсмена борец Анар Аллахверанов был приговорён к 18 годам лишения свободы.

Хабаровский краевой суд приговорил к двум годам и четырём месяцам колонии-поселения бывшего полицейского патрульно-постовой службы, который в августе 2017 года не предотвратил убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Экс-правоохранитель был признан виновным в халатности, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В марте 2019 года мужчина был приговорён к двум с половиной годам лишения свободы. После этого адвокаты потерпевшего подали апелляцию, попросив пересмотреть приговор.

Напомним, в августе 2017 года у кафе в центре Хабаровска чемпион по пауэрлифтингу Андрей Драчёв получил травму в драке с Анаром Аллахверановым. Борец добил спортсмена, когда тот уже лежал на асфальте. Драчёв скончался в больнице. Аллахверанов провёл несколько недель в бегах, но позже сдался следствию. В декабре 2018 года его приговорили к 18 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии строгого режима.

В ходе допроса очевидцев трагедии следователи установили, что среди свидетелей циничного преступления был сотрудник полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не предпринял мер по предотвращению убийства, а по прибытии на место происшествия сотрудников войск Национальной гвардии стал убеждать их не реагировать на ситуацию и не задерживать Аллахверанова. Впоследствии полицейский был уволен из органов внутренних дел, на него завели уголовное дело.