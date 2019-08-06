Лайф снял с коптера ночные взрывы под Ачинском

В распоряжении Лайфа оказалось ночное видео взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Красноярском крае, где пострадало 12 человек. Инцидент произошёл вчера днём в Ачинском районе.

На кадрах, сделанных с помощью дрона, видно, как яркие вспышки света освещают небо над складами. При этом взрывы происходят с регулярной частотой. Детонацию пороховых зарядов было видно за несколько километров.

В общей сложности в части находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает 20 тысяч снарядов. Две из них горели.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. По последним данным, в результате ЧП один человек числится пропавшим без вести, 12 человек госпитализированы. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась.