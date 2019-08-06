Несколько самолётов не смогли приземлиться в Магадане из-за сильного ливня

В двух районах области ввели режим ЧС из-за размытия дорог и высокого уровня воды в реках.

В аэропорту Магадана из-за сильного дождя не смогли приземлиться сразу несколько самолётов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта. Вместо Магадана рейсы принимает Петропавловск-Камчатский.

— Аэропорт Магадана открыт. Но лётчики принимают решение не приземляться из-за плохой видимости, — говорится в сообщении.

В Тенькинском и Сусуманском районах Магаданской области во вторник, 6 августа, объявили режим ЧС в связи с сильными ливнями, размытием дорог и повышением уровня воды в реках.

Также закрыты федеральная трасса "Колыма" на 1562-м километре и региональная дорога Палатка — Кулу — Нексикан с 304-го по 473-й километр.