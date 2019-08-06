Лайф публикует список пострадавших из-за взрывов боеприпасов в Красноярском крае

В распоряжении Лайфа оказался наиболее полный список пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Красноярском крае. По данным источников в экстренных службах, ранения получили 12 человек, половина из них госпитализированы.
Список пострадавших:
Краснов Валентин, 1998 г.р.
Шагалин Артур, 2000 г.р.
Иванов Иван, 1997 г.р.
Бердюгин Иван, 2000 г.р.
Прусова Юлия
Жиров Евгений, 1957 г.р.
Данилова Анна, 1981 г.р.
Феклистов Вячеслав, 1968 г.р.
Долгих Анатолий, 1974 г.р.
Величко Андрей, 1992 г.р.
Якоб Дмитрий, 1991 г.р.
Маркерт Андрей, 1979 г.р.
Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. По последним данным, в результате ЧП один человек числится пропавшим без вести, 12 человек пострадали. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась, Минобороны сообщило о ликвидации пожара.
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