Экс-главу аэропорта Якутска осудили на 9 лет за взятки "на благородные цели"

Прокуратура требовала более серьёзного наказания — 20 лет колонии и штраф в размере 400 миллионов рублей.

Якутский городской суд приговорил бывшего генерального директора аэропорта Якутск Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима за взятки на 27 миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе суда.

Также Местников должен будет выплатить штраф в размере 10 миллионов рублей. Сторона обвинения требовала более сурового наказания — 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 миллионов рублей. Осуждённый свою вину не признал и заявил, что полученные деньги направлял на "благородные цели".

Кроме того, суд наложил арест на имущество Местникова: гараж в Якутске, автомобиль Nissan X-Trail, многочисленные наручные часы и ювелирные украшения, а также денежные средства в размере более полумиллиона рублей. Было установлено, что Местников в течение четырёх лет брал взятки с предпринимателей, которые вели бизнес на территории аэропорта, в обмен на покровительство.