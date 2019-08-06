Двух футбольных болельщиков задержали за нападение на омоновцев в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны футбольные фанаты, участвовавшие в столкновении с сотрудниками ОМОНа во время матча "Зенита" и "Краснодара" 3 августа. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Как уточняется, один из болельщиков — молодой человек 1994 года рождения — из хулиганских побуждений ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.

Второй задержанный — местный житель 1991 года рождения — ударил сотрудника батальона ОМОН. В результате тот получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Следователи намерены ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

Напомним, в ходе матча 4-го тура РПЛ "Зенит" — "Краснодар" возле "Газпром-арены" произошло столкновение футбольных фанатов с сотрудниками батальона ОМОН. Ранее сообщалось, что организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование инцидента, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты в будущем.