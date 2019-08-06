Вдова Децла отказалась делать ДНК-тест сыну для получения наследства

По словам отца умершего музыканта, ребёнок не имеет юридических прав на наследство.

Вдова рэпера Децла Юлия Толмацкая отказалась провести ДНК-экспертизу 14-летнего сына Тони, чтобы доказать права на наследство. Об этом сообщает "Экспресс-газета".

Отец умершего музыканта продюсер Александр Толмацкий выразил сомнения, что Децл является отцом мальчика. По его словам, в свидетельстве о рождении Тони в графе "отец" стоит прочерк, поэтому юридически он не может претендовать на наследство. Также продюсер заявил, что ребёнок и вовсе не похож на его сына.

Ранее отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи и что перед смертью музыкант пытался уйти от неё.