В Москве открыли "отель" для бездомных пчёл

В качестве эксперимента в Московском зоопарке построили "гостиницу" для пчёл-одиночек, которые лишились дома из-за застройки пустырей или кошения травы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

— В новой "гостинице" будут жить стеблевые пчёлы семейства мегахилид, песочные и эвменовые осы, — говорится в сообщении столичного зоосада.

Своеобразный приют для бездомных полосатых насекомых будет представлять собой каркас, в основе которого стоит прочная деревянная рама. Спереди она затянута "крупноячеистой сеткой, защищающей гнёзда насекомых от птиц". А сверху постояльцев пчелиного дома от непогоды закрывает покатая металлическая крыша.

Внутри "отеля" вплотную друг к другу находятся деревянные спилы с полостями, диаметр которых составляет около 3–8 миллиметров. Кроме того, внутри уложены полые стебли тростника. Именно в них и будут селиться бездомные пчёлы.

Примечательно, что одиночные пчёлы являются одними из важнейших опылителей растений, которые нуждаются в особой охране, поскольку их количество начало стремительно уменьшаться вследствие строительных работ, загрязнения среды и сокращения зелёных территорий. В связи с этим в Красную книгу Москвы были внесены 22 вида пчёл-одиночек.

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